Stage initiation soudure Réalisez votre Butaphone et apprenez à en jouer Route du Radôme Pleumeur-Bodou
mercredi 12 août 2026 · Route du Radôme · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Stage initiation soudure Réalisez votre Butaphone et apprenez à en jouer
Route du Radôme Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Fabriqués à partir de bouteilles de gaz recyclées, les butaphones (tank drums) sont des instruments de musique originaux, s’apparentant au niveau sonore aux hang drums.
Les lamelles sont frappées avec les doigts ou à l’aide de mailloches pour créer une musique vibrante et apaisante.
Chaque butaphone étant accordé dans une gamme bien spécifique (choisie par le/la stagiaire lors du stage), n’importe qui peut en jouer sans avoir d’aptitudes musicales au départ, le résultat sera toujours harmonieux.
Une journée entière sera consacrée à la prise en main de votre instrument, avec Manu RIVIÈRE, musicien et percussionniste, qui vous aidera à choisir la gamme qui vous convient, et vous transmettra des conseils et astuces pour apprendre à en jouer.
Chaque stagiaire conçoit son modèle en fonction des différentes options proposées, puis le réalise et l’emporte. .
Route du Radôme Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46
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English :
L’événement Stage initiation soudure Réalisez votre Butaphone et apprenez à en jouer Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par SITARMOR
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