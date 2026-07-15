Soirée ciné immersive The Evil Dead Rue du Radome Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Soirée ciné immersive The Evil Dead

Rue du Radome Parc Aventure Vivons Perchés Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association LA REF vous convie à une séance de cinéma pas comme les autres une projection immersive d’un classique du film d’horreur, The Evil Dead (Sam Raimi, 1981, interdit aux moins de 12 ans) en pleine forêt, dans le cadre du Parc Aventure Vivons Perchés à Pleumeur-Bodou.

Le pitch ? Cinq amis partis passer un week-end dans une cabane isolée réveillent une force démoniaque incontrôlable dans ce classique inventif, terrifiant et étonnamment jubilatoire qui a révolutionné le cinéma d’horreur. .

Rue du Radome Parc Aventure Vivons Perchés Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Soirée ciné immersive The Evil Dead Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose