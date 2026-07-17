Exposition de toiles à la chapelle Saint-Uzec Pleumeur-Bodou
dimanche 9 août 2026 · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Exposition de toiles à la chapelle Saint-Uzec
Chapelle de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Du 9 au 16 août 2026, j’organise une exposition de mes tableaux dans la paisible chapelle de Saint-Uzec à Pleumeur-Bodou. C’est avec plaisir que je vous invite à venir y découvrir les toiles de mes séries Ultramarines.
A bientôt de vous rencontrer.
Henri LUCAS .
Chapelle de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 15 65 22
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English :
L’événement Exposition de toiles à la chapelle Saint-Uzec Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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