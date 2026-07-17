Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Exposition de toiles à la chapelle Saint-Uzec

Chapelle de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Du 9 au 16 août 2026, j’organise une exposition de mes tableaux dans la paisible chapelle de Saint-Uzec à Pleumeur-Bodou. C’est avec plaisir que je vous invite à venir y découvrir les toiles de mes séries Ultramarines.

A bientôt de vous rencontrer.

Henri LUCAS .

Chapelle de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 15 65 22

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English :

L’événement Exposition de toiles à la chapelle Saint-Uzec Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose