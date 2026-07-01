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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Concert de chants sacrés de l’Inde Centre de yoga Pleumeur-Bodou

dimanche 26 juillet 2026 · Centre de yoga · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Centre de yoga
Adresse
48 Hent Coz Gweradur
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Concert de chants sacrés de l’Inde

Centre de yoga 48 Hent Coz Gweradur Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Duo NAAD (Nathalie et Adam)   .

Centre de yoga 48 Hent Coz Gweradur Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 67 82 98 

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English :

L’événement Concert de chants sacrés de l’Inde Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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