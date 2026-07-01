AGENDA · Pleumeur-Bodou
Concert de chants sacrés de l’Inde Centre de yoga Pleumeur-Bodou
dimanche 26 juillet 2026 · Centre de yoga · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Concert de chants sacrés de l’Inde
Centre de yoga 48 Hent Coz Gweradur Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Duo NAAD (Nathalie et Adam) .
Centre de yoga 48 Hent Coz Gweradur Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 67 82 98
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English :
L’événement Concert de chants sacrés de l’Inde Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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