Concert de chants sacrés de l’Inde Centre de yoga Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Concert de chants sacrés de l’Inde

Centre de yoga 48 Hent Coz Gweradur Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Duo NAAD (Nathalie et Adam) .

Centre de yoga 48 Hent Coz Gweradur Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 67 82 98

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English :

L’événement Concert de chants sacrés de l’Inde Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose