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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou

lundi 20 juillet 2026 · Écocentre Trégor · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Écocentre Trégor
Adresse
Route du Radôme
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Le rocket stove est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace.
Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible qu’un foyer ouvert. Cette variante permet de préparer directement ses crêpes et galettes au feu de bois.
Pendant ces 5 jours, chaque stagiaire fabriquera son modèle adapté à la cuisson des crêpes et des galettes.   .

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46 

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English :

L’événement Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par SITARMOR

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