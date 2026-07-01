Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou
lundi 20 juillet 2026 · Écocentre Trégor · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Le rocket stove est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace.
Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible qu’un foyer ouvert. Cette variante permet de préparer directement ses crêpes et galettes au feu de bois.
Pendant ces 5 jours, chaque stagiaire fabriquera son modèle adapté à la cuisson des crêpes et des galettes. .
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46
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English :
L’événement Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par SITARMOR
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