Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Le rocket stove est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace.

Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible qu’un foyer ouvert. Cette variante permet de préparer directement ses crêpes et galettes au feu de bois.

Pendant ces 5 jours, chaque stagiaire fabriquera son modèle adapté à la cuisson des crêpes et des galettes. .

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46

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English :

L’événement Rocket Bilig Fabriquez votre galetière à bois Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par SITARMOR