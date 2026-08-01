Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Les nuits des étoiles

Site de Comsopolis Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les Nuits des étoiles, le plus grand festival estival des amoureux de l’astronomie en France, reviennent pour leur 36e édition !

21h & 22h30 Découverte du ciel nocturne.

21h45 & 23h15 Les anneaux des planètes.

6€/séance, durée 30 minutes.

Une observation gratuite du ciel nocturne sera également organisée à la nuit tombée.

Réservation vivement conseillée

L’événement astronomique majeur de l’année, l’éclipse solaire du 12 août prochain, sera évoqué. .

Site de Comsopolis Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 30

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English :

L’événement Les nuits des étoiles Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose