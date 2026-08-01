Les nuits des étoiles Pleumeur-Bodou
vendredi 7 août 2026 · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Les nuits des étoiles
Site de Comsopolis Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Nuits des étoiles, le plus grand festival estival des amoureux de l’astronomie en France, reviennent pour leur 36e édition !
21h & 22h30 Découverte du ciel nocturne.
21h45 & 23h15 Les anneaux des planètes.
6€/séance, durée 30 minutes.
Une observation gratuite du ciel nocturne sera également organisée à la nuit tombée.
Réservation vivement conseillée
L’événement astronomique majeur de l’année, l’éclipse solaire du 12 août prochain, sera évoqué. .
Site de Comsopolis Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 30
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English :
L’événement Les nuits des étoiles Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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