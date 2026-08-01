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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Regard et Lumière Pleumeur-Bodou

mercredi 5 août 2026 · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Île-Grande
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Regard et Lumière

Île-Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28 2026-09-01

Ateliers photographiques Saison été 2026 (Eric Greffin)
Photographier la lumière
Développer son regard
Cours particuliers sur RDV   .

Île-Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 76 77 23 

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English :

L’événement Regard et Lumière Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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