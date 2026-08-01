Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Regard et Lumière

Île-Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28 2026-09-01

Ateliers photographiques Saison été 2026 (Eric Greffin)

Photographier la lumière

Développer son regard

Cours particuliers sur RDV .

Île-Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 76 77 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Regard et Lumière Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose