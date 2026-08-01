AGENDA · Pleumeur-Bodou
Regard et Lumière Pleumeur-Bodou
mercredi 5 août 2026 · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Regard et Lumière
Île-Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28 2026-09-01
Ateliers photographiques Saison été 2026 (Eric Greffin)
Photographier la lumière
Développer son regard
Cours particuliers sur RDV .
Île-Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 76 77 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Regard et Lumière Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor)
- Concert Duo Arrin Pleumeur-Bodou 5 août 2026
- Les nuits des étoiles Pleumeur-Bodou 7 août 2026
- Soirée ciné immersive The Evil Dead Rue du Radome Pleumeur-Bodou 7 août 2026
- Exposition de toiles à la chapelle Saint-Uzec Pleumeur-Bodou 9 août 2026
- Festival Cordes en Trégor Flûte et cordes Rue des Iles Pleumeur-Bodou 10 août 2026