Balaruc-les-Bains

STAGE INITIATION WING

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-06

Pour les + de 14 ans (ados & adultes) Profitez d’un stage de 3 jours (séances de 1h30) en petit groupe, pour découvrir les premières sensations en wing foil ! Le moniteur expérimenté vous guide à chaque étape pour vous permettre de glisser et de voler sur l’eau. Stage de 3 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros)

Pour les + de 14 ans (ados & adultes)Profitez d’un stage de 3 jours (séances de 1h30) en petit groupe, pour découvrir les premières sensations en wing foil ! Le moniteur expérimenté vous guide à chaque étape pour vous permettre de glisser et de voler sur l’eau.Stage de 3 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros) .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

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English :

For over 14s (teens & adults) Enjoy a 3-day course (1h30 sessions) in a small group, to discover your first wing foil sensations! Our experienced instructor will guide you every step of the way, so you can glide and fly on the water. 3-day course Price + Passport Voile (14.50 euros)

L’événement STAGE INITIATION WING Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE