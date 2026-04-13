Stage Karaté & Échecs 7-14 ans, Cité des Sports, Issy-les-Moulineaux

Stage Karaté & Échecs 7-14 ans 27 – 30 avril Cité des Sports Hauts-de-Seine

sur inscription places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Stage du 27 au 30 avril 2026

7 – 14 ANS

Stage de 4 jours de 9h-17h

Prévoir son repas pour la pause déjeuner.

1/2 journée consacrée au karaté et 1/2 journée consacrée aux échecs

Tarifs : 180€ pour les isséens / 210€ Hors commune

Contact : Lahcène TAGMI

Tél : 07 87 17 36 73

Mail : lahcene.tagmi@issy-sport.fr

Plus d’infos

Cité des Sports 92 rue du Gouverneur General Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 36 73 »}, {« type »: « email », « value »: « lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}] [{« link »: « mailto:stephane.maly@sportipolis.com »}, {« link »: « mailto:lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}, {« link »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}] https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/

Stage à la journée organisé par ISSY SPORT