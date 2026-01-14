Stage les petits z’artistes hiver Centre Paris Anim’ Jemmapes PARIS

Inspiré par l’univers du village des Schtroumpfs, ce stage artistique invite les enfants à vivre une aventure joyeuse et créative dans un monde plein de couleurs, de musique et d’imaginaire.

À travers des activités ludiques et adaptées à leur âge, les enfants découvrent la danse, la musique, le chant, le dessin et le bricolage créatif, tout en développant leur expression, leur motricité et leur imagination.

Chaque stage permet aux nouveaux participants de faire leurs premières découvertes, et aux habitués d’approfondir, dans le respect du rythme et de la personnalité de chacun.

Notre objectif : découvrir, créer et s’exprimer en s’amusant !

Au programme :

– Danse et activité physique

– Éveil musical et chant

– Bricolage créatif et dessin

– Jeux

– Et une surprise chaque jour !

Avec Jana de la Compagnie ZOUBIX

Salut les z’artistes ! Venez explorer votre imaginaire en partant à l’aventure dans le village des Schtroumpfs !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros

(+ 5 euros lors de la première inscription).

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-les-z-artistes-enfants-automne +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



