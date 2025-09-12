Stage Marionnettes de papier La Forêt 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Stage Marionnettes de papier La Forêt 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 11 janvier 2026.

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Programme du stage

Jeux et exercices avec des marionnettes de papier.

Choix d’un album jeunesse ou d’un conte (parmi une sélection) sur le thème de la forêt, pour l’adapter en théâtre de papier.

Création des personnages et des décors (à la fin de la journée, chacun·e repart avec ses créations).

Répétition.

Présentation devant les familles en fin d’après-midi. .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

