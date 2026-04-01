Cinq-Mars-la-Pile

Stage mosaïque Stage modelage

9 Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Stage mosaïque (matin) et modelage (après-midi) à destination des enfants

9€ stage Place limitées

Inscriptions avant le 17 avril 2026

Présence d’un parent obligatoire pour les petits

Stage mosaïque (matin) et modelage (après-midi) à destination des enfants

9€ stage Place limitées

Inscriptions avant le 17 avril 2026

Présence d’un parent obligatoire pour les petits .

9 Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 91 09 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mosaic workshop (morning) and modeling workshop (afternoon) for children

9? workshop Places limited

Registration before April 17, 2026

Presence of a parent mandatory for children

L’événement Stage mosaïque Stage modelage Cinq-Mars-la-Pile a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE