Stage mosaïque Stage modelage Cinq-Mars-la-Pile
Stage mosaïque Stage modelage Cinq-Mars-la-Pile mercredi 22 avril 2026.
Cinq-Mars-la-Pile
Stage mosaïque Stage modelage
9 Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Stage mosaïque (matin) et modelage (après-midi) à destination des enfants
9€ stage Place limitées
Inscriptions avant le 17 avril 2026
Présence d’un parent obligatoire pour les petits
Stage mosaïque (matin) et modelage (après-midi) à destination des enfants
9€ stage Place limitées
Inscriptions avant le 17 avril 2026
Présence d’un parent obligatoire pour les petits .
9 Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 91 09 26
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English :
Mosaic workshop (morning) and modeling workshop (afternoon) for children
9? workshop Places limited
Registration before April 17, 2026
Presence of a parent mandatory for children
L’événement Stage mosaïque Stage modelage Cinq-Mars-la-Pile a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE