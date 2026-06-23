Informations pratiques

Forges-les-Eaux

Stage musical d’été Vivaldi

Place de Gaulle Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Eglise Saint Eloi

19h00

Schubert Gershwin Vivaldi Bach

Entrée libre .

Place de Gaulle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

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English : Stage musical d’été Vivaldi

L’événement Stage musical d’été Vivaldi Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux