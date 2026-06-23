AGENDA · Forges-les-Eaux
Stage musical d’été Vivaldi Forges-les-Eaux
jeudi 16 juillet 2026 · Forges-les-Eaux
Informations pratiques
Forges-les-Eaux
Stage musical d’été Vivaldi
Place de Gaulle Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Eglise Saint Eloi
19h00
Schubert Gershwin Vivaldi Bach
Entrée libre .
Place de Gaulle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10
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English : Stage musical d’été Vivaldi
L’événement Stage musical d’été Vivaldi Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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