Stage nature des Trois Rivières Hirson
Stage nature des Trois Rivières Hirson lundi 20 juillet 2026.
Hirson
Stage nature des Trois Rivières
Route d’Anor d’en Haut Hirson Aisne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27
Stages à Blangy pour les enfants de 6 à 12 ans, accueil sans hébergement (9h-17h), repas du midi non fourni, 40 euros la semaine (5 jours)
Du 20 au 24 juillet Du bois mort…plein de vie , malgré son nom, le bois mort est plein de vie. Observons le à la loupe et jouons avec !
Du 27 au 31 juillet De l’eau, des pierres… et… dans les rivières et ruisseaux, il y a de l’eau, des pierres… mais aussi de nombreuses formes de vie, que nous prendrons plaisir à découvrir !
Renseignements et inscriptions
p.brice@cpie-aisne.com / g.hallart@cpie-aisne.com / 06 23 70 07 84
Stages à Blangy pour les enfants de 6 à 12 ans, accueil sans hébergement (9h-17h), repas du midi non fourni, 40 euros la semaine (5 jours)
Du 20 au 24 juillet Du bois mort…plein de vie , malgré son nom, le bois mort est plein de vie. Observons le à la loupe et jouons avec !
Du 27 au 31 juillet De l’eau, des pierres… et… dans les rivières et ruisseaux, il y a de l’eau, des pierres… mais aussi de nombreuses formes de vie, que nous prendrons plaisir à découvrir !
Renseignements et inscriptions
p.brice@cpie-aisne.com / g.hallart@cpie-aisne.com / 06 23 70 07 84 .
Route d’Anor d’en Haut Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 70 07 84 g.hallart@cpie-aisne.com
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English :
Summer camps in Blangy for children ages 6–12; day program only (9 a.m.–5 p.m.), lunch not provided, 40 euros per week (5 days)
July 20–24: “Dead Wood… Full of Life”: Despite its name, “dead” wood is full of life. Let’s observe it with a magnifying glass and play with it!
July 27–31: “Water, rocks… and…”: In rivers and streams, there’s water, rocks… but also many forms of life, which we’ll have fun discovering!
Information and registration:
p.brice@cpie-aisne.com / g.hallart@cpie-aisne.com / 06 23 70 07 84
L’événement Stage nature des Trois Rivières Hirson a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Thiérache
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