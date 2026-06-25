Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs Salle duconténia Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs

Salle duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La couleur et les animaux faire des compositions monochromatiques avec des feutres sur des papiers , semble une sérigraphie , mais on fera avec nos mains. .

Salle duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 87 47 52 iriaroma@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs

L’événement Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque