Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs Salle duconténia Saint-Jean-de-Luz
mercredi 8 juillet 2026 · Salle duconténia · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs
Salle duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La couleur et les animaux faire des compositions monochromatiques avec des feutres sur des papiers , semble une sérigraphie , mais on fera avec nos mains. .
Salle duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 87 47 52 iriaroma@hotmail.com
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English : Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs
L’événement Stage peinture enfants ! les animaux et les couleurs Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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