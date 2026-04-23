Stage Pilates sur appareils Equilibre Pilates Thiviers
Stage Pilates sur appareils Equilibre Pilates Thiviers lundi 20 juillet 2026.
Thiviers
Stage Pilates sur appareils
Equilibre Pilates 30 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne
Tarif : – – 200 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Pendant une semaine en juillet ou une semaine en août, commencez chaque journée par un temps pour vous
2 heures de pratique Pilates chaque matin, du lundi au vendredi, soit 10 heures de cours au total.
Les après-midis sont libres, pour profiter pleinement des richesses naturelles et culturelles.
Pendant une semaine en juillet ou une semaine en août, commencez chaque journée par un temps pour vous
2 heures de pratique Pilates chaque matin, du lundi au vendredi, soit 10 heures de cours au total.
Les après-midis sont libres, pour profiter pleinement des richesses naturelles et culturelles de la Périgord Vert
balades en pleine nature, visites de villages, marchés locaux, baignades en rivière…
Vous pouvez même venir en famille pratiquez le matin, puis retrouvez-les l’après-midi pour partager
des moments de vacances. .
Equilibre Pilates 30 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 44 18 33 equilibrepilates@gmail.com
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English : Stage Pilates sur appareils
For a week in July or a week in August, start each day with time for yourself:
2 hours of Pilates practice each morning, Monday to Friday, for a total of 10 hours of classes.
The afternoons are free to take full advantage of the natural and cultural riches.
L’événement Stage Pilates sur appareils Thiviers a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère
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