Stage Pilates sur appareils Equilibre Pilates Thiviers

Thiviers

Stage Pilates sur appareils

Equilibre Pilates 30 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Pendant une semaine en juillet ou une semaine en août, commencez chaque journée par un temps pour vous

2 heures de pratique Pilates chaque matin, du lundi au vendredi, soit 10 heures de cours au total.

Les après-midis sont libres, pour profiter pleinement des richesses naturelles et culturelles.

Pendant une semaine en juillet ou une semaine en août, commencez chaque journée par un temps pour vous

2 heures de pratique Pilates chaque matin, du lundi au vendredi, soit 10 heures de cours au total.

Les après-midis sont libres, pour profiter pleinement des richesses naturelles et culturelles de la Périgord Vert

balades en pleine nature, visites de villages, marchés locaux, baignades en rivière…

Vous pouvez même venir en famille pratiquez le matin, puis retrouvez-les l’après-midi pour partager

des moments de vacances. .

Equilibre Pilates 30 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 44 18 33 equilibrepilates@gmail.com

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English : Stage Pilates sur appareils

For a week in July or a week in August, start each day with time for yourself:

2 hours of Pilates practice each morning, Monday to Friday, for a total of 10 hours of classes.

The afternoons are free to take full advantage of the natural and cultural riches.

L’événement Stage Pilates sur appareils Thiviers a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère