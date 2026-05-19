Balaruc-les-Bains

STAGE PLANCHE A VOILE INITIATION

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 175 – 175 – 175 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Pour les plus de 14 ans (ados adultes)Venez découvrir les joies de la glisse en planche à voile.Grâce à un matériel qui s’adaptera à votre progression, le moniteur vous guidera pour vos premiers bords. Vous progresserez dans un espace sécurisé avec un moniteur qui vous conseillera sur les positions et manoeuvres à adopter pour progresser sans forcer.Stage de 5 jours Tarif stage + Passeport Voile (14,50 euros) .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement STAGE PLANCHE A VOILE INITIATION Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE