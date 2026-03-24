Stage plantes et dessin Saint-Pierre-d’Entremont
Stage plantes et dessin Saint-Pierre-d’Entremont vendredi 1 mai 2026.
Stage plantes et dessin
Saint-Pierre-d’Entremont Isère
Tarif : 320 – 320 – 320 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Trois jours pour rencontrer les plantes, se (re)connecter à la nature, apprendre à regarder, dessiner, cueillir, cuisiner, se soigner avec les plantes sauvages.
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Saint-Pierre-d’Entremont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 76 39 55 aubel.cecile@orange.fr
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English :
Three days to meet plants, (re)connect with nature, learn to look at, draw, pick, cook and treat yourself with wild plants.
L’événement Stage plantes et dessin Saint-Pierre-d’Entremont a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse