Stage plantes et dessin

Saint-Pierre-d’Entremont Isère

Tarif : 320 – 320 – 320 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Trois jours pour rencontrer les plantes, se (re)connecter à la nature, apprendre à regarder, dessiner, cueillir, cuisiner, se soigner avec les plantes sauvages.

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Saint-Pierre-d’Entremont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 76 39 55 aubel.cecile@orange.fr

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English :

Three days to meet plants, (re)connect with nature, learn to look at, draw, pick, cook and treat yourself with wild plants.

L’événement Stage plantes et dessin Saint-Pierre-d’Entremont a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse