STAGE PLIER LA POÉSIE Médiathèque d’Ispagnac Ispagnac

STAGE PLIER LA POÉSIE

Médiathèque d’Ispagnac 1 Rue de la Portette Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Plier la Poésie est un atelier qui combine l’écriture de courts poèmes à la confection d’Origami dans le but de créer des objets poétiques à contempler, déplier, lire ou offrir.

Tout public, dès 10 ans

Les participants exploreront la façon dont un texte peut exister entre la deuxième et la troisième dimension en rédigeant un poème qu’ils plieront ensuite. Ils s’agira de dissimuler ou mettre en valeur les écrits dans les plis et les creux du papier pour en proposer une lecture originale.

INFORMATIONS PRATIQUES

1 atelier de 3h dimanche 29 mars de 14h30 -à 17h30

Atelier organisé par Marie de Diagonale Montessori, en partenariat avec Julien Lancher et le foyer rural des P’tits cailloux. .

Médiathèque d’Ispagnac 1 Rue de la Portette Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 52 28 14 65 lesptitscailloux48@gmail.com

English :

Folding Poetry is a workshop that combines writing short poems with Origami making, to create poetic objects to contemplate, unfold, read or give as gifts.

Open to all, ages 10 and up

Information & booking recommended: 04 66 44 29 56 06 52 28 14 65 or lesptitscailloux48@gmail.com

