Plouha

Stage

Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Organisé par l’association Nature Canards Culture, avec la Compagnie des choses humaines, stage Le clown, être au présent . A la salle de danse de Plouha. Réservation sur HelloAsso. .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 84 76 74

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English :

L’événement Stage Plouha a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor