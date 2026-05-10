Stage Plouha
Stage Plouha samedi 11 juillet 2026.
Plouha
Stage
Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Organisé par l’association Nature Canards Culture, avec la Compagnie des choses humaines, stage Le clown, être au présent . A la salle de danse de Plouha. Réservation sur HelloAsso. .
Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 84 76 74
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English :
L’événement Stage Plouha a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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