STAGE POTERIE TOUR MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
mardi 11 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
STAGE POTERIE TOUR MARDI 11 AOÛT
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : 55 – 55 – 52
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Stages de 4h (2h le mardi et 2h le mercredi) sur réservation au +33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com
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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 poteriefr@gmail.com
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English :
4-hour workshops (2 hours on Tuesday and 2 hours on Wednesday) by reservation at +33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com
L’événement STAGE POTERIE TOUR MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU
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