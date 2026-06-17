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Stage pour apprendre à tourner les crêpes Place Sainte Anne Trégastel

Stage pour apprendre à tourner les crêpes Place Sainte Anne Trégastel mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Place Sainte Anne

Adresse : Centre des Congrès

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Trégastel

Stage pour apprendre à tourner les crêpes

Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14

Vous apprendrez:
– à faire la pâte à crêpes
– à les tourner à la billig
– à garnir vos crêpes
– à faire votre beurre caramel salé
– une approche à tourner les galettes

Tous les ingrédients et le matériel sont fournis et vous emmènerez vos crêpes !
Inscription fortement conseillée: nombre maximum de 6 personnes.   .

Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 84 83 98 

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English :

L’événement Stage pour apprendre à tourner les crêpes Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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