Stage pour apprendre à tourner les crêpes Place Sainte Anne Trégastel
Stage pour apprendre à tourner les crêpes Place Sainte Anne Trégastel mardi 7 juillet 2026.
Trégastel
Stage pour apprendre à tourner les crêpes
Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14
Vous apprendrez:
– à faire la pâte à crêpes
– à les tourner à la billig
– à garnir vos crêpes
– à faire votre beurre caramel salé
– une approche à tourner les galettes
Tous les ingrédients et le matériel sont fournis et vous emmènerez vos crêpes !
Inscription fortement conseillée: nombre maximum de 6 personnes. .
Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 84 83 98
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English :
L’événement Stage pour apprendre à tourner les crêpes Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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