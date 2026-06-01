exposition d’emaux d’art salle de la forge Lannion
exposition d’emaux d’art salle de la forge Lannion mardi 30 juin 2026.
Lannion
exposition d’emaux d’art
salle de la forge rue de Poul Palud Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-06-30
Exposition d’émaux sur métaux de bleucrystal , emailleuse à Paimpol bijoux, tableaux, d’inspiration mer et nature. La brillance et les couleurs vives de l’émail pour sublimer la nature .
salle de la forge rue de Poul Palud Lannion 22730 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement exposition d’emaux d’art Lannion a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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