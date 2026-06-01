exposition d’emaux d’art salle de la forge Lannion mardi 30 juin 2026.

Lannion

exposition d’emaux d’art

salle de la forge rue de Poul Palud Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-06-30

Exposition d’émaux sur métaux de bleucrystal , emailleuse à Paimpol bijoux, tableaux, d’inspiration mer et nature. La brillance et les couleurs vives de l’émail pour sublimer la nature .

salle de la forge rue de Poul Palud Lannion 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement exposition d’emaux d’art Lannion a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose