Suzanne Kill + Clem Somaire La Mutante Lannion

Lannion

Suzanne Kill + Clem Somaire

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Synthwave/Alt Pop + Bricolades pop

CLEM SOLAIRE | 19h00

Entre chansons pop minimalistes, synthés tremblants et rythmiques électroniques, Clem Solaire propose un univers à la fois léger, sensible et décalé. Des compositions bricolées avec soin où se mêlent mélodies accrocheuses, chœurs synthétiques et énergie lo-fi.

SUZANNE KILL | 20h30

Suzanne Kill navigue entre synthwave, pop alternative et poésie punk. Portées par des rythmiques entraînantes et des sonorités électroniques lumineuses, ses chansons oscillent entre mélancolie urbaine et énergie solaire, invitant autant à la danse qu’à l’évasion.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Suzanne Kill + Clem Somaire Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose