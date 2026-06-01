Astropolis on Tour Fête de la musique La Mutante Lannion dimanche 21 juin 2026.

Lannion

Astropolis on Tour Fête de la musique

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

ASTRO ON TOUR | OPEN AIR Fête de la Musique

House/Electro Live 100% Hardware façon rock Bass & Break

À l’approche de son 30ᵉ anniversaire, Astropolis prend la route pour une série de rendez-vous exclusifs avant le festival de Brest. Le 21 juin à Lannion, retrouvez une soirée dédiée aux musiques électroniques avec Cuften (live), Galère Sucrée et Too Smooth Christ. Une étape festive et immersive avant les grandes retrouvailles du 2 au 5 juillet à Brest.

KODAC DJ résident | 15h00

DJ TOO SMOOTH CHRIST | 17h00

Producteur et live performer actif depuis plus de dix ans, Too Smooth Christ explore un univers mêlant électro, acid, ambient et IDM. Passionné de machines et d’expérimentation sonore, il propose des performances en constante évolution, où l’improvisation occupe une place centrale.

CUFTEN | 20h00

Issu de la scène free party, Cuften développe une musique électronique spontanée et entièrement analogique. Entouré de ses synthétiseurs et machines, il livre des lives puissants et immersifs qui l’ont conduit sur les scènes underground les plus emblématiques de France.

GALÈRE SUCRÉE | 22h00

Inspirée par la Breakbeat et la Bass Music, Galère Sucrée compose des sets énergiques et éclectiques où se croisent Break, Drum & Bass, Acid Techno, Baile Funk et Techno. Son objectif faire danser et surprendre en mélangeant les genres.

Et bien sûr la guinguette

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Astropolis on Tour Fête de la musique Lannion a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose