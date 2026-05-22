Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion
Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion mardi 23 juin 2026.
Lannion
Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914)
Lannion-Trégor Communauté Edouard Branly Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-23
Depuis la 2eme moitié du 19 e siècle, le Trégor-Goëlo se distingue par l’emploi de tuiles rouges ou rosées pour la couverture des bâtiments. Une particularité architecturale et un élément du patrimoine en voie de disparition hérités du trafic transmanche des caboteurs bretons que l’association Océanide nous invite à redécouvrir à travers une exposition didactique.
Une exposition conçue par l’association Océanide .
Lannion-Trégor Communauté Edouard Branly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64
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English :
L’événement Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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