Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion

Lannion

Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914)

Lannion-Trégor Communauté Edouard Branly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-23

Depuis la 2eme moitié du 19 e siècle, le Trégor-Goëlo se distingue par l’emploi de tuiles rouges ou rosées pour la couverture des bâtiments. Une particularité architecturale et un élément du patrimoine en voie de disparition hérités du trafic transmanche des caboteurs bretons que l’association Océanide nous invite à redécouvrir à travers une exposition didactique.

Une exposition conçue par l’association Océanide .

Lannion-Trégor Communauté Edouard Branly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64

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English :

L’événement Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose