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AGENDA · Lannion

Chamaye La Mutante Lannion

samedi 8 août 2026 · La Mutante · Lannion

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Mutante
Adresse
8 rue de Trorozec
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Chamaye

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

CHAMAYE
fusionne electro, witch techno, pop, psyché, dans un live électronique instrumental. Le duo imagine des mondes dystopiques où l’on explore nos peurs et nos espoirs dans un bain de couleurs contrastées.
Leur musique dégage l’énergie d’un cirque débordant d’animaux hybrides… Les voix douces, vaporeuses et lyriques de la chanteuse survolent les grooves électro des synthés, eux-mêmes déconstruits par des clarinettes saturées.
Leur techno festive nous fait voyager les yeux fermés dans les loopings d’une poésie à sensations, une douceur pop dans un savant mélange psychédélique…

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée   .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Chamaye Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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