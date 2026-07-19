Fête de la mer au Beg Hent Port du Beg Hent Lannion
dimanche 9 août 2026 · Port du Beg Hent · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Fête de la mer au Beg Hent
Port du Beg Hent Le Beg Hent Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’Amicale des Plaisanciers du Léguer organise sa traditionnelle Fête de la Mer le 9 août 2026, au port du Beg-Hent à Lannion.
C’est un moment de convivialité entre locaux et estivants, habitués des lieux et personnes de passage, jeunes et plus anciens, accessible à tous.
Ce petit port est niché au fond de la baie de Lannion, dans un écrin de verdure. L’événement est à l’image du lieu simple et intime.
Nous proposons, à partir de 12 h
Moules et saucisses/frites, galettes et crêpes.
Balades en mer à bord des bateaux des plaisanciers.
Visite de la vedette de la SNSM.
Chants traditionnels marins et musique irlandaise.
Une navette est proposée gratuitement à partir du parking situé au-dessus du port (à 500 m). .
Port du Beg Hent Le Beg Hent Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la mer au Beg Hent Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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