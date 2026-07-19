Fête de la mer au Beg Hent Port du Beg Hent Lannion

Informations pratiques

Lannion

Fête de la mer au Beg Hent

Port du Beg Hent Le Beg Hent Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’Amicale des Plaisanciers du Léguer organise sa traditionnelle Fête de la Mer le 9 août 2026, au port du Beg-Hent à Lannion.

C’est un moment de convivialité entre locaux et estivants, habitués des lieux et personnes de passage, jeunes et plus anciens, accessible à tous.

Ce petit port est niché au fond de la baie de Lannion, dans un écrin de verdure. L’événement est à l’image du lieu simple et intime.

Nous proposons, à partir de 12 h

Moules et saucisses/frites, galettes et crêpes.

Balades en mer à bord des bateaux des plaisanciers.

Visite de la vedette de la SNSM.

Chants traditionnels marins et musique irlandaise.

Une navette est proposée gratuitement à partir du parking situé au-dessus du port (à 500 m). .

Port du Beg Hent Le Beg Hent Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête de la mer au Beg Hent Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose