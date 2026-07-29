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AGENDA · Lannion

Musiques du XXe siècle Festival La vie en musique Lannion

dimanche 9 août 2026 · Lannion

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise Saint-Jean-du-Baly
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Musiques du XXe siècle Festival La vie en musique

Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Musiques du XXe siècle (Ligeti, Crumb, Bartók).
Six jeunes musiciens formés au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) et menant aujourd’hui une carrière active se produisent lors de ces cinq soirées. L’entrée est gratuite et la participation libre, dans une volonté de rendre ce répertoire accessible à tous, mélomanes comme curieux.   .

Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 85 59 37 

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English :

L’événement Musiques du XXe siècle Festival La vie en musique Lannion a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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