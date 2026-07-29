Musiques du XXe siècle Festival La vie en musique Lannion
dimanche 9 août 2026 · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Musiques du XXe siècle Festival La vie en musique
Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Musiques du XXe siècle (Ligeti, Crumb, Bartók).
Six jeunes musiciens formés au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) et menant aujourd’hui une carrière active se produisent lors de ces cinq soirées. L’entrée est gratuite et la participation libre, dans une volonté de rendre ce répertoire accessible à tous, mélomanes comme curieux. .
Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 85 59 37
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English :
L’événement Musiques du XXe siècle Festival La vie en musique Lannion a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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