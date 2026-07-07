Fanny + Antoine Sem La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Fanny + Antoine Sem

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

ANTOINE SEM | 19h30

Moitié du duo Moïse Turizer, est un chanteur multi-instrumentiste producteur-arrangeur (Etienne Daho, Calypso Valois..) issu de la scène indé. Il propose une musique pop moderne inspirée des 90s, sensible et rythmée naviguant entre français et anglais.

FANNY | 20h30

Chanteuse du groupe La Femme, a sorti son premier single en solo en mars 2026. Avec ses ballades aux influences yé-yé, très inspirées par les univers de Françoise Hardy, Lana del Rey ou encore les Beatles, elle navigue entre les époques pour donner naissance à des chansons à la fois modernes et sixties. Pour ce premier projet solo, la chanteuse dévoile des chansons pop et épiques, mélancoliques et cadencées, dans lesquelles elle évoque avec sensibilité l’amour, la mer, l’ennui et les saisons.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fanny + Antoine Sem Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose