Sugar Tantine + Miss Kina Car Audio La Mutante Lannion
samedi 1 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Sugar Tantine + Miss Kina Car Audio
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Musiques afro-caribéennes, shatta, bouyon, dancehall, rap et afro house.
SUGAR TANTINE
est une DJ, et fondatrice des évènements ‘LAKAY’, d’origine antillaise dont les sets célèbrent les musiques afro-caribéennes dans toute leur vitalité contemporaine. Entre shatta, bouyon, dancehall, rap et afro house, elle façonne une expérience de danse à la fois explosive et fédératrice. Portée par ses racines créoles, elle a pour ambition de faire de chaque set un espace de partage, de chaleur et de liberté.
MISS KINA Car Audio
est une DJ du 986, franco-wallisienne. Nostalgique des bringues zouk, deck, shatta, bouyon sur la plage et voulant danser avec ses ami•es, mixer ces styles musicaux est un moyen de réaffirmer ses origines et de leur donner de la visibilité. Avec une touche de rap et de techno intense,
Omai ke tou fiafia fakatahi la bringue !!
16h Ouverture du bar resto
19h Miss Kina Car Audio
21h Sugar Tantine
Soirée à prix libre .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Sugar Tantine + Miss Kina Car Audio Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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