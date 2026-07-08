Festival Extérieur-Jour | La vie Cie du Courcirkoui + Tang Mory + Kodac La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Festival Extérieur-Jour | La vie Cie du Courcirkoui + Tang Mory + Kodac

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-29

LA VIE | 18h00

Découvrez l’histoire de complicité et de confiance d’une famille de circassiens pas tout à fait comme les autres. À travers les yeux des enfants Elyo et Yloé, et de leurs parents Dioline et Pablo, ce spectacle de cirque explore les surprises, les aventures et les apprentissages du quotidien. Entre musique, acrobaties, tendresse et frissons, cette création réveille l’enfant qui sommeille en chacun de nous et célèbre l’insouciance de l’enfance. Une aventure humaine, drôle et touchante, à partager en famille.

KODAC | 19h00

Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, avec une affection particulière pour la techno, la pop et l’électro. Tout juste lancé dans l’aventure, il construit un univers sonore unique, mêlant habilement rythme, énergie et émotions pour faire vibrer le public.

TANG MORY | 20h30

De la montagne aux marécages, Tang Mory propose un vagabondage sensuel où les émotions et la danse s’expriment pleinement. À l’occasion de la sortie de son premier EP, l’artiste pose les bases d’une identité forte son chant suave en français et sa guitare rythmique naviguent sur des basses profondes et des beats lourds. Un ballet électronique teinté de percussions organiques, où les sonorités sombres côtoient des progressions aériennes et lumineuses.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Extérieur-Jour | La vie Cie du Courcirkoui + Tang Mory + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose