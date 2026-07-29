Eclectiques Place des Patriotes Lannion

Informations pratiques

Lannion

Eclectiques

Place des Patriotes L’atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Sept photographes vous attendent à l’atelier des Ursulines de Lannion, pour vous faire partager leurs passion communes poyr la photographie en couleur et en noir et blanc. .

Place des Patriotes L’atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11

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English :

L’événement Eclectiques Lannion a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose