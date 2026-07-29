Eclectiques Place des Patriotes Lannion
mardi 11 août 2026 · Place des Patriotes · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Eclectiques
Place des Patriotes L’atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Sept photographes vous attendent à l’atelier des Ursulines de Lannion, pour vous faire partager leurs passion communes poyr la photographie en couleur et en noir et blanc. .
Place des Patriotes L’atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11
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English :
L’événement Eclectiques Lannion a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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