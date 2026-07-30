Informations pratiques

Lannion

Sonates violon & piano Festival La vie en musique

Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Sonates violon & piano (Mozart, Beethoven).

Six jeunes musiciens formés au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) et menant aujourd’hui une carrière active se produisent lors de ces cinq soirées. L’entrée est gratuite et la participation libre, dans une volonté de rendre ce répertoire accessible à tous, mélomanes comme curieux. .

Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 85 59 37

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English :

L’événement Sonates violon & piano Festival La vie en musique Lannion a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose