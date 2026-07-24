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AGENDA · Oisy

Stage Qi Gong Centre Terre et Couleur Oisy

dimanche 23 août 2026 · Centre Terre et Couleur · Oisy

Stage Qi Gong Centre Terre et Couleur Oisy

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Terre et Couleur
Adresse
24 Rue des Croix
Ville
58500 Oisy
Département
Nièvre
Tarif
40 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Oisy

Stage Qi Gong

Centre Terre et Couleur 24 Rue des Croix Oisy Nièvre

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :
2026-08-23

2 journées de stage Qi Gong par Terre et Couleur avec au programme
Journée du 26 juillet Qi Gong et élément Terre Le matin: échauffement et mouvements liés à la saison puis découverte du Nei Yang Gong L’après-midi automassages, respiration, approfondissement du Nei Yang Gong
Journée du 23 Août Qi Gong et élément Métal Le matin: échauffement et mouvements liés à la saison puis découverte du Yi Jin Jing L’après-midi: automassages, pratiques respiratoires, approfondissement du Yi Jin Jing
Nous déjeunerons ensemble avec ce que chacun aura apporté à partager plats à base de végétaux et boissons sans alcool…   .

Centre Terre et Couleur 24 Rue des Croix Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 97 02  terre.et.couleur@wanadoo.fr

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English : Stage Qi Gong

L’événement Stage Qi Gong Oisy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais