Stage Qi Gong Centre Terre et Couleur Oisy

Informations pratiques

Oisy

Stage Qi Gong

Centre Terre et Couleur 24 Rue des Croix Oisy Nièvre

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-23

2 journées de stage Qi Gong par Terre et Couleur avec au programme

Journée du 26 juillet Qi Gong et élément Terre Le matin: échauffement et mouvements liés à la saison puis découverte du Nei Yang Gong L’après-midi automassages, respiration, approfondissement du Nei Yang Gong

Journée du 23 Août Qi Gong et élément Métal Le matin: échauffement et mouvements liés à la saison puis découverte du Yi Jin Jing L’après-midi: automassages, pratiques respiratoires, approfondissement du Yi Jin Jing

Nous déjeunerons ensemble avec ce que chacun aura apporté à partager plats à base de végétaux et boissons sans alcool… .

Centre Terre et Couleur 24 Rue des Croix Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 97 02 terre.et.couleur@wanadoo.fr

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English : Stage Qi Gong

L’événement Stage Qi Gong Oisy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais