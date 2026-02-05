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Stage Reiki USUI TEATE 1er degré Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau Lons-le-Saunier

samedi 5 décembre 2026 · Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau · Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau
Adresse
22 Rue Sebile
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif

Lons-le-Saunier

Stage Reiki USUI TEATE 1er degré

Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau 22 Rue Sebile Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:30:00
fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Vous souhaitez découvrir l’énergie REIKI et repartez avec une merveilleuse technique de bien-être, de développement personnel.   .

Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau 22 Rue Sebile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71  catherineloiseau@orange.fr

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English : Stage Reiki USUI TEATE 1er degré

L’événement Stage Reiki USUI TEATE 1er degré Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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