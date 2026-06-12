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Stage Souffle, Voix et Mouvement Le Palais

Stage Souffle, Voix et Mouvement Le Palais samedi 5 septembre 2026.

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif :

Le Palais

Stage Souffle, Voix et Mouvement

Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-05

Avec Sylvie Schwarz et Anne-Catherine Carega.   .

Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 33 95 88 31 

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English :

L’événement Stage Souffle, Voix et Mouvement Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56

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