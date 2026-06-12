Stage Souffle, Voix et Mouvement Le Palais samedi 5 septembre 2026.

Le Palais

Stage Souffle, Voix et Mouvement

Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-05

Avec Sylvie Schwarz et Anne-Catherine Carega. .

Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 33 95 88 31

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English :

L’événement Stage Souffle, Voix et Mouvement Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56