Stage Sports de raquette & Expression théâtrale 7-14 ans, Cité des Sports, Issy-les-Moulineaux
Stage Sports de raquette & Expression théâtrale 7-14 ans, Cité des Sports, Issy-les-Moulineaux lundi 27 avril 2026.
Stage Sports de raquette & Expression théâtrale 7-14 ans 27 – 30 avril Cité des Sports Hauts-de-Seine
sur inscription places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00
Stage du 27 au 30 avril 2026
7 – 14 ANS
Stage de 4 jours de 9h-17h
Prévoir son repas pour la pause déjeuner.
1/2 journée consacrée aux sports de raquettes (Pickleball – Tennis de table – Badminton – Squash) et 1/2 journée consacrée à l’expression théâtrale.
Tarifs : 180€ pour les isséens / 210€ Hors commune
Contact : Lahcène TAGMI
Tél : 07 87 17 36 73
Mail : lahcene.tagmi@issy-sport.fr
Plus d’infos
Cité des Sports 92 rue du Gouverneur General Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 36 73 »}, {« type »: « email », « value »: « lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}] [{« link »: « mailto:stephane.maly@sportipolis.com »}, {« link »: « mailto:lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}, {« link »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}] https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/
Stage à la journée organisé par ISSY SPORT
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