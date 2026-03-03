Stage sur les araignées apprendre à les connaître et à les identifier Meymac
20 Place des Porrots Meymac Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-07
2026-05-04
OBJECTIFS
• Apprendre les techniques d’inventaire et d’observation
• Se familiariser à la détermination des familles, genres et espèces
• Connaître la biologie des araignées et les espèces à enjeux de conservation
PROGRAMME
• Séances en salle sur la systématique, la biologie et l’écologie des araignées
• Reconnaissance et capture sur le terrain
• Séances de laboratoire pour l’initiation et le perfectionnement à la détermination des individus
INTERVENANTS
• Karim GUERBAA, CEN Nouvelle-Aquitaine, membre de l’AsFrA k.guerbaa@cen-na.org
• Nelly LARCHEVEQUE, membre de l’AsFrA .
20 Place des Porrots Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 11 beatrice.compere@unilim.fr
