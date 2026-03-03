Stage sur les araignées apprendre à les connaître et à les identifier Meymac

Stage sur les araignées apprendre à les connaître et à les identifier

20 Place des Porrots Meymac Corrèze

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-07

2026-05-04

OBJECTIFS

• Apprendre les techniques d’inventaire et d’observation

• Se familiariser à la détermination des familles, genres et espèces

• Connaître la biologie des araignées et les espèces à enjeux de conservation

PROGRAMME

• Séances en salle sur la systématique, la biologie et l’écologie des araignées

• Reconnaissance et capture sur le terrain

• Séances de laboratoire pour l’initiation et le perfectionnement à la détermination des individus

INTERVENANTS

• Karim GUERBAA, CEN Nouvelle-Aquitaine, membre de l’AsFrA k.guerbaa@cen-na.org

• Nelly LARCHEVEQUE, membre de l’AsFrA .

20 Place des Porrots Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 11 beatrice.compere@unilim.fr

