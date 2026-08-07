Stage surf 5-8 ans école de surf du kérou Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Stage surf 5-8 ans

école de surf du kérou 12 Rue du Kérou Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-10

Stage de surf pour les 5/8 ans, matériel assurance et encadrement inclus. cours du lundi au vendredi encadré par moniteur diplomé d’état. cours sur plage de Bellangenet et du Kérou. infos et réservation directement auprès de l’école de surf par téléphone ou par mail. .

école de surf du kérou 12 Rue du Kérou Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 17 03 25 09

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English :

L’événement Stage surf 5-8 ans Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS