Stage surf 5-8 ans école de surf du kérou Clohars-Carnoët
lundi 10 août 2026 · école de surf du kérou · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Stage surf 5-8 ans
école de surf du kérou 12 Rue du Kérou Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-10
Stage de surf pour les 5/8 ans, matériel assurance et encadrement inclus. cours du lundi au vendredi encadré par moniteur diplomé d’état. cours sur plage de Bellangenet et du Kérou. infos et réservation directement auprès de l’école de surf par téléphone ou par mail. .
école de surf du kérou 12 Rue du Kérou Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 17 03 25 09
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English :
L’événement Stage surf 5-8 ans Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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