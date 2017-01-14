Stage Tech’exploreurs Musée des arts et métiers Paris
Stage Tech’exploreurs Musée des arts et métiers Paris mardi 24 février 2026.
Du mardi 24 au vendredi 27 février 2026
14h à 17h
Chaque jour pendant les vacances, un pro de la tech vous accompagne et vous fait explorer une discipline, entre conseils malins et astuces incontournables. De quoi libérer votre créativité numérique !
Envie d’être aux manettes et de programmer votre jeu vidéo de A à Z ? De s’initier au codage ?
Du mardi 24 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
payant
- Tarif : 368 €
Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-24T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-28T00:59:59+01:00
Date(s) :
Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/stage-techexploreurs musee-resa@cnam.fr https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
Afficher la carte du lieu Musée des arts et métiers et trouvez le meilleur itinéraire