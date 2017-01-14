Stage Tech’exploreurs Musée des arts et métiers Paris

Du mardi 24 au vendredi 27 février 2026

14h à 17h

Chaque jour pendant les vacances, un pro de la tech vous accompagne et vous fait explorer une discipline, entre conseils malins et astuces incontournables. De quoi libérer votre créativité numérique !

Envie d’être aux manettes et de programmer votre jeu vidéo de A à Z ? De s’initier au codage ?

Du mardi 24 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

payant

Tarif : 368 €

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-24T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T00:59:59+01:00

Date(s) :

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/stage-techexploreurs musee-resa@cnam.fr https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers



Afficher la carte du lieu Musée des arts et métiers et trouvez le meilleur itinéraire

