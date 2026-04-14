Stage Tennis de table & Échecs 7-14 ans, Cité des Sports, Issy-les-Moulineaux

Stage Tennis de table & Échecs 7-14 ans 20 – 24 avril Cité des Sports Hauts-de-Seine

sur inscription places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00

Stage du 20 au 24 avril 2026

7 – 14 ANS

Stage à la Semaine de 9h-17h

Prévoir son repas pour la pause déjeuner.

1/2 journée consacrée au tennis de table et 1/2 journée consacrée aux échecs.

Tarifs : 220€ pour les isséens / 260€ Hors commune

Contact : Lahcène TAGMI

Tél : 07 87 17 36 73

Mail : lahcene.tagmi@issy-sport.fr

Plus d’infos

Cité des Sports 92 rue du Gouverneur General Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 36 73 »}, {« type »: « email », « value »: « lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}] [{« link »: « mailto:stephane.maly@sportipolis.com »}, {« link »: « mailto:lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}, {« link »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}] https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/

Stage à la journée organisé par ISSY SPORT

@nicolasfagot