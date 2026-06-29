Stage tennis et multi-activités Soustons
Stage tennis et multi-activités Soustons lundi 20 juillet 2026.
Soustons
Stage tennis et multi-activités
Rue du Collège Soustons Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Formule multisports à partir de 7 ans
9h Accueil et réveil musculaire + 2h de tennis et 1h de physique/motricité spécifique tennis
12h30-14h Pause déjeuner
14h-17h activité sportive
Formule demi-journée pour les enfants le matin et les adultes en fin d’après-midi
Sur inscription
Formule multisports
A partir de 7 ans
Galaxie Tennis/Ados
9h Accueil et réveil musculaire + 2h de tennis et 1h de physique/motricité spécifique tennis
12h30-14h Pause déjeuner
14h-17h activité sportive (surf, voile, padel,….)
Possibilité de formule demi-journée pour les enfants le matin (2h de tennis + 1h de physique) et les adultes en fin d’après-midi (2h de tennis)
Sur inscription .
Rue du Collège Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine secretariat.asstennis@gmail.com
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English : Stage tennis et multi-activités
Multisport Package (ages 7 and up)
9:00 a.m.: Check-in and warm-up + 2 hours of tennis and 1 hour of tennis-specific physical training and motor skills
12:30 PM–2:00 PM: Lunch break
2:00 PM–5:00 PM: Sports activities
Half-day program for children in the morning and adults in the late afternoon
Registration required
L’événement Stage tennis et multi-activités Soustons a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI LAS
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