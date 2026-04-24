Opéra des Landes Requiem de Fauré place de l’église Soustons

Soustons

Opéra des Landes Requiem de Fauré

place de l’église Eglise Saint-Pierre Soustons Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Œuvre majeure du répertoire choral, le Requiem de Gabriel Fauré se distingue par sa douceur et son humanité. il invite à un moment de méditation

collective, où la musique devient un espace de paix, de partage et d’espérance.

Autre date à Saint Pandelon le 13 août 2026, au Domaine Array Dou Sou.

Œuvre majeure du répertoire choral, le Requiem de Gabriel Fauré se distingue par sa douceur et son humanité.

Composé entre 1887 et 1890, il rompt avec la tradition dramatique de la messe des morts pour offrir une vision apaisée de la fin de la vie, tournée vers la consolation et la lumière. Fauré parlait lui-même d’une berceuse de la mort . Portée par une écriture chorale d’une grande pureté et une orchestration volontairement

mesurée, l’oeuvre déploie une atmosphère de recueillement et de sérénité. Des pages emblématiques comme le Pie Jesu ou l’In Paradisum touchent par leur simplicité et leur intensité émotionnelle.

À la fois intime et universel, le Requiem de Fauré invite à un moment de méditation collective, où la musique devient un espace de paix, de partage et d’espérance.

Autre date à Saint Pandelon le 13 août 2026, au Domaine Array Dou Sou. .

place de l’église Eglise Saint-Pierre Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Opéra des Landes Requiem de Fauré

a major work in the choral repertoire, Gabriel Fauré?s Requiem is distinguished by its gentleness and humanity

meditation, where music becomes a space for peace, sharing and hope.

Another date in Saint Pandelon on August 13, 2026, at Domaine Array Dou Sou.

L’événement Opéra des Landes Requiem de Fauré Soustons a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS