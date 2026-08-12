Informations pratiques

Stage Théâtre Gestuel « Ce corps qui Cause ! » Théâtre du Cercle Rennes 7 et 8 novembre Ille-et-Vilaine

85 euros + 38 euros d’adhésion

Formule week-end • À partir de 18 ans • 12 participant.es

_Comment aborder le théâtre sans le mot ?_

_Quoi faire sur scène avec son corps sans un texte à dire ?_

Dans ce stage d’initiation, nous inviterons l’acteur à développer son langage corporel, sa gestuelle. Le travail de la voix et du son, du borborygme au mot, sera utilisé comme outil de jeu pour soutenir l’identité et la narration. Ouvrir sa voix et sa présence sur scène, affiner l’écoute de ses sensations, de son propre corps et de sa sensibilité. Se rendre lisible, tendu vers l’histoire. Nous placerons l’impulsion du corps au centre de la scène. Nous nous servirons de la technique sans lâcher le déséquilibre joyeux du jeu présent. Nous irons rencontrer « Ce Corps qui Cause », qui laisse à voir sa pensée.

Infos sur [www.letheatredessilences.com (Cause toujours !)](https://www.letheatredessilences.com/adultes.html)

Gwenola LeFeuvre

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Gwenola Lefeuvre est metteure en scène, clown et mime. Elle enseigne dans diverses structures sa pédagogie, basé sur la respiration et l’écoute du mouvement chez l’acteur au présent. A travers les figures du clown, du mime, du bouffon et sa parole libérée, elle invite à ouvrir les possibilités théâtrales du corps de l’acteur. Formée à l’Estudio Theatrales de Madrid, à l’école internationale de mimodrame Marcel Marceau à Paris, au CNAC en clown puis avec

Eric Blouet. Titulaire d’un Diplôme de Compétence Linguistique en LSF (Langue des Signes Française) (IVT, Paris), elle met aussi en scène des spectacles bilingues, à la recherche d’une esthétique visuelle et d’un langage commun, au-delà des mots. Aujourd’hui, elle crée, écrit, enseigne, joue parfois, mets en scène, collabore avec d’autres compagnies comme dramaturge, regard extérieur ou chorégraphique. Elle est Agréée intervenante extérieur art et culture par l’Éducation Nationale, et a validé une certification professionnelle Arts et techniques de la Mise en scène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T17:30:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com http://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/24/stage-theatre-gestuel-gwenola-lefeuvre

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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