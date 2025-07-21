Stage vannerie Réalisez un panier à tarte sur fond croisé Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou
Stage vannerie Réalisez un panier à tarte sur fond croisé Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou vendredi 10 juillet 2026.
Pleumeur-Bodou
Stage vannerie Réalisez un panier à tarte sur fond croisé
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:00:00
fin : 2026-07-11 17:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Durant ces deux jours de stage, réalisez votre panier à tarte sur fond croisé et décryptez les techniques vannières afin de vous les mettre à portée de main.
Avec les multiples couleurs des osiers, repartez avec votre panier en osier brut et blanc, ainsi que des supports pour continuer l’apprentissage chez vous.
Ce stage s’adresse aux débutant.e.s comme aux initié.e.s. .
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46
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L’événement Stage vannerie Réalisez un panier à tarte sur fond croisé Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR
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