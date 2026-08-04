UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Machecoul-Saint-Même

STAGE VELO ET VTT LOISIRS Machecoul-Saint-Même

mardi 4 août 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
11 Route de Saint-Même
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

STAGE VELO ET VTT LOISIRS

11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

STAGE VELO AVEC LE GUIDON MACHECOULAIS
Au programme: course d’orientation, jeux, rando…à partir de 8 ans.   .

11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   guidonmachecoulais44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CYCLING CAMP WITH LE GUIDON MACHECOULAIS

L’événement STAGE VELO ET VTT LOISIRS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Retz Atlantique

À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)