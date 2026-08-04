Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

STAGE VELO ET VTT LOISIRS

11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

STAGE VELO AVEC LE GUIDON MACHECOULAIS

Au programme: course d’orientation, jeux, rando…à partir de 8 ans. .

11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com

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English :

CYCLING CAMP WITH LE GUIDON MACHECOULAIS

L’événement STAGE VELO ET VTT LOISIRS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Retz Atlantique