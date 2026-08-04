STAGE VELO ET VTT LOISIRS Machecoul-Saint-Même
mardi 4 août 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
STAGE VELO ET VTT LOISIRS
11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
STAGE VELO AVEC LE GUIDON MACHECOULAIS
Au programme: course d’orientation, jeux, rando…à partir de 8 ans. .
11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com
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English :
CYCLING CAMP WITH LE GUIDON MACHECOULAIS
L’événement STAGE VELO ET VTT LOISIRS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Retz Atlantique
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