Stage Vidéo – JT au format TikTok, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Stage Vidéo – JT au format TikTok 21 – 23 avril Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Tu as envie de découvrir le journalisme et/ou les codes de l’audiovisuel version réseaux sociaux ? Le Vlipp t’invite à participer à un stage vidéo à la médiathèque Luce Courville pendant les prochaines vacances scolaires !

️ Le module se déroulera sur 3 jours, du 21 au 23 avril. L’inscription est gratuite, avec une priorité donnée aux 14–25 ans qui habitent, travaillent ou étudient à Nantes Nord.

L’objectif ? Créer un JT des fake news.

➡️ L’idée est de revisiter les codes du journal télévisé classique en les adaptant aux formats TikTok ou Instagram, et d’aborder ensemble la question de la désinformation en s’essayant à la méthode journalistique. ️

Médiathèque Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « action-emi@vlipp.fr »}]

Stage vidéo de 3 jours du 21 au 23 avril à la médiathèque Luce Courville : crée un journal télévisé aux codes de Tiktok ! audiovisuel vidéo