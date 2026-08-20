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Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Adulte, Etudiant, Jeune Public 

Animé par l’association VlippVenez découvrir, pendant trois jours, les différentes étapes de création d’une série TV en réalisant ensemble le pilote d’une mini-série originale. Aucune expérience n’est requise, seulement l’envie de créer et de raconter des histoires ensemble.Le premier jour sera consacré à l’écriture collective du scénario du pilote, en s’inspirant des codes des séries télévisées. Le deuxième jour sera dédié au tournage : jeu d’acteur et d’actrice, mise en scène, prise en main du matériel et réalisation des différentes scènes en groupe. Le troisième jour permettra de monter l’épisode pilote afin de finaliser la mini-série.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 09 83 70 39 28


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