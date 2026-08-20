Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Adulte, Etudiant, Jeune Public

Animé par l’association VlippVenez découvrir, pendant trois jours, les différentes étapes de création d’une série TV en réalisant ensemble le pilote d’une mini-série originale. Aucune expérience n’est requise, seulement l’envie de créer et de raconter des histoires ensemble.Le premier jour sera consacré à l’écriture collective du scénario du pilote, en s’inspirant des codes des séries télévisées. Le deuxième jour sera dédié au tournage : jeu d’acteur et d’actrice, mise en scène, prise en main du matériel et réalisation des différentes scènes en groupe. Le troisième jour permettra de monter l’épisode pilote afin de finaliser la mini-série.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 09 83 70 39 28



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