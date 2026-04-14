Stage vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Stage vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes mardi 21 avril 2026.
Stage vidéo 21 – 23 avril Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Animé par l’association Vlipp
Venez apprendre en trois jours à créer un journal télévisé des fake news en utilisant les fonctionnalités du réseau social TikTok.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « action-emi@vlipp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]
Animé par l’association Vlipp
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Atelier cinéma et images animées – En famille, Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Les choses qu’on n’ose pas parler, Théâtre du Cyclope, Nantes 14 avril 2026
- Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes 14 avril 2026
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026