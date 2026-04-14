Stage vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Stage vidéo 21 – 23 avril Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Animé par l’association Vlipp

Venez apprendre en trois jours à créer un journal télévisé des fake news en utilisant les fonctionnalités du réseau social TikTok.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « action-emi@vlipp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]

Animé par l’association Vlipp